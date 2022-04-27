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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «кантере» «Барселоны» запретили праздновать гол в стиле Роналду

27 Апреля 2022 • 23:28 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
1.35 5.20 8.50
01.05 22:00

Стиль празднования голов Криштиану Роналду уже давно стал легендарным, португальцу очень часто подражают, в том числе и амбициозные футболисты. Такой случай произошел в «кантере» «Барселоны» - молодежной команде легендарного клуба. Автор гола, Фермин Лопес, совершил прыжок в стиле CR7, но руководству клуба это не понравилось.

В карцер Лопеса не посадили, но праздновать таким образом голы впредь запретили, сообщает ITASportPress. Более того, в официальных социальных сетях клуба этот момент старательно вырезали, хотя красивый гол Фермина «ножницами» показывается в разных ракурсах. Но - только гол, без фирменного прыжка SIUUU.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Криштиану Роналду
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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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