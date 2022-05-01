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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба установил лучшее достижение для защитников за последние пять лет по голевым передачам в Ла Лиге

01 Мая 2022 • 23:31 Комментировать
Барселона
2:1
Мальорка
окончен

В матче 34-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» принимает дома «Мальорку», и открыла счет уже в середине первого тайма. Это сделал Мемфис Депай, которому удачно ассистировал Жорди Альба. Для защитника «Барселоны» это был уже девятый голевой пас в текущем сезоне, что является рекордным достижением для защитников «Барселоны» за последние десять лет.

Лишь у Дани Алвеса в сезоне 2011/2012 было больше голевых передач - 11. Также достижение Альбы является лучшим в испанском чемпионате с сезона 2016/2017, когда Марсело из «Реала» сделал десять голевых передач.  

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Мальоркой» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Барселона Жорди Альба
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окончен Гранада 1:1 Сельта 2.85 3.25 2.60
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окончен Барселона 2:1 Мальорка 1.28 5.80 10.50
02.05  22:00 Хетафе ... Бетис 2.95 3.20 2.55
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