Альба установил лучшее достижение для защитников за последние пять лет по голевым передачам в Ла Лиге

В матче 34-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» принимает дома «Мальорку», и открыла счет уже в середине первого тайма. Это сделал Мемфис Депай, которому удачно ассистировал Жорди Альба. Для защитника «Барселоны» это был уже девятый голевой пас в текущем сезоне, что является рекордным достижением для защитников «Барселоны» за последние десять лет.

Лишь у Дани Алвеса в сезоне 2011/2012 было больше голевых передач - 11. Также достижение Альбы является лучшим в испанском чемпионате с сезона 2016/2017, когда Марсело из «Реала» сделал десять голевых передач.

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