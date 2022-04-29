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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» будет проводить домашние матчи на стадионе, на котором Месси впервые сыграл в футболке клуба

29 Апреля 2022 • 00:49 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
1.32 5.40 9.50
01.05 22:00

Мы уже сообщали о том, что из-за реконструкции «Камп Ноу» «Барселона» будет проводить домашние матчи сезона 2023/2024 на Олимпийском стадионе Барселоны, называющемся «Луис Компанис». Это стадион, на котором прошли игры летней Олимпиады 1992 года в Барселоне, футбольный турнир которой выиграла как раз сборная Испании.

Также это стадион, на котором Лионель Месси впервые появился на поле в футболке «Барселоны». Это случилось 16 октября 2004 года в гостевом матче против «Эспаньола», Месси вышел на замену португальцу Деку. А свой первый гол он забил 1 мая 2005 года в ворота «Альбасете», но уже на «Камп Ноу».

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Барселона Лионель Месси
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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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29.04  22:00 Севилья ... Кадис 1.53 4.10 6.80
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