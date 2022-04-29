«Барселона» будет проводить домашние матчи на стадионе, на котором Месси впервые сыграл в футболке клуба

Мы уже сообщали о том, что из-за реконструкции «Камп Ноу» «Барселона» будет проводить домашние матчи сезона 2023/2024 на Олимпийском стадионе Барселоны, называющемся «Луис Компанис». Это стадион, на котором прошли игры летней Олимпиады 1992 года в Барселоне, футбольный турнир которой выиграла как раз сборная Испании.

Также это стадион, на котором Лионель Месси впервые появился на поле в футболке «Барселоны». Это случилось 16 октября 2004 года в гостевом матче против «Эспаньола», Месси вышел на замену португальцу Деку. А свой первый гол он забил 1 мая 2005 года в ворота «Альбасете», но уже на «Камп Ноу».