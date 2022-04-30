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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле вряд ли поможет «Барселоне» в матче с «Мальоркой»

30 Апреля 2022 • 13:18 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
1.30 5.40 9.50
01.05 22:00

Французский полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может пропустить ближайший матч каталонской команды с «Мальоркой».

По информации издания Diario Sport, 24-летний французский футболист пропустил последнюю тренировку каталонской команды из-за ангины. Есть большая вероятность того, что полузащитник не сыграет в предстоящем матче испанского чемпионата с «Мальоркой». Напомним, что встреча состоится первого мая.

В этом сезоне Усман Дембеле провёл в испанской лиге 17 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и 11 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Барселона Ла Лига Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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