Дембеле вряд ли поможет «Барселоне» в матче с «Мальоркой»

Французский полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может пропустить ближайший матч каталонской команды с «Мальоркой».

По информации издания Diario Sport, 24-летний французский футболист пропустил последнюю тренировку каталонской команды из-за ангины. Есть большая вероятность того, что полузащитник не сыграет в предстоящем матче испанского чемпионата с «Мальоркой». Напомним, что встреча состоится первого мая.

В этом сезоне Усман Дембеле провёл в испанской лиге 17 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и 11 результативными передачами.