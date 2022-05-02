Бускетс побил достижение Рауля

Старожил каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс побил достижение легендарного форварда мадридского «Реала» Рауля Гонсалеса. Благодаря успеху в поединке против «Мальорки» (2:1) полузащитник одержал 328 победу в Ла Лиге. Он обогнал Рауля, на счету которого 327 «викторий» в испанской лиге.

Теперь Серхио входит в топ-5 футболистов с наибольшим количеством побед в чемпионате. Его опережают: Андони Субисаретта (333), Серхио Рамос (334), Икер Касильяс (334) и Лионель Месси.

Бускетс защищает цвета «Барселоны» с 2008 года.