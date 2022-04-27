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Чемпионат Испании. Ла Лига

Две фразы Хави привели к последним неудачам «Барселоны»

27 Апреля 2022 • 02:06 Комментировать
Барселона
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Мальорка
1.35 5.10 8.00
01.05 22:00

Каталонская «Барселона» переживает очевидный кризис, команда выбыла из Лиги Европы и терпит поражения в чемпионате Испании, проиграв в последнее время сразу двум аутсайдерам - «Кадису» и «Райо Вальекано». Как считают испанские журналисты. причиной могли быть некоторые фразы Хави Эрнандеса, наставника клуба, которые отрицательным образом сказались на мотивации игроков.

Например, как сообщает El Mundo Deportivo, это могла быть фраза «цель на сезон - квалифицироваться в зону Лиги чемпионов», с чем у «Барселоны» особых проблем, вроде бы, не должно было быть, особенно после серии из 15 матчей кряду без поражений. Увы, но она прервалась.

Другая фраза Хави, которая повторялась неоднократно и могла демотивировать игроков - это «мы в эре пост-Месси, тут нужно терпение», что могло выбить из мечтавших взвалить на себя лидерство в команде игроков уверенность в том, что Хави на все сто процентов верит в своих нынешних футболистов

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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