Хави: «Де Йонгу не хватает стабильности»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал недовольство полузащитника команды Френки Де Йонга своей заменой в матче 21-го тура испанской Ла Лиги против «Райо Вальекано» (0:1).

Тренер рассказал, что лично обсудил этот вопрос с футболистом.

«Мы с ним хорошо поговорили с глазу на глаз. Френки должен делать разницу в каждом матче, но ему не хватает стабильности», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Испанский специалист отметил, что 24-летний хавбек является важной частью настоящего и будущего «Барселоны».

Напомним, Де Йонг был заменён на 60-й минуте игры.

В текущем сезоне голландец провёл в составе «сине-гранатовых» 52 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.