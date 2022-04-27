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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Легенда» - ровно четыре года тому назад Иньеста объявил о том, что заканчивает карьеру

27 Апреля 2022 • 23:42 Комментировать
Барселона
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Мальорка
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01.05 22:00

27 апреля 2018 года - именно в этот день легендарный Андрес Иньеста объявил об окончании карьеры в «Барселоне», через шестнадцать лет после своего дебюта во взрослой команде. Иньеста стал одним из столбов самого успешного периода в истории «Барселоны», последовавшего после, наоборот, одного из самых трудных периодов при втором пришествии ван Галя.

В общей сложности Иньеста сыграл с 2002 по 2018 год 674 матча в составе «Барселоны», забив 57 голов. Девять раз он становился чемпионом Испании, шесть раз - обладателем Кубка Короля, еще есть Суперкубков Испании, и четыре победы в Лиге чемпионов (2006, 2009, 2011, 2015).

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Андрес Иньеста
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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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