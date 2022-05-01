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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави пожаловался на большое количество травм

01 Мая 2022 • 10:10 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
1.30 5.50 9.50
Через 9 ч. 52 мин.

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес пожаловался журналистам на большое количество травм в каталонской команде.

Тренер «сине-гранатовых» заявил, что в концовке сезона ему хотелось бы рассчитывать на всех игроков, но таков футбол и подобное здесь часто случается. Хави отметил, что в ближайшем матче с «Мальоркой» из-за различных травм не смогут сыграть Педри, Дест, Нико, Пике, Дембеле и Роберто.

Напомним, что на данный момент каталонская команда под шефством Хави занимает третью строчку в испанском чемпионате. Матч между «Барселоной» и «Мальоркой» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Барселона Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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