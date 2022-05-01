Хави пожаловался на большое количество травм

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес пожаловался журналистам на большое количество травм в каталонской команде.

Тренер «сине-гранатовых» заявил, что в концовке сезона ему хотелось бы рассчитывать на всех игроков, но таков футбол и подобное здесь часто случается. Хави отметил, что в ближайшем матче с «Мальоркой» из-за различных травм не смогут сыграть Педри, Дест, Нико, Пике, Дембеле и Роберто.

Напомним, что на данный момент каталонская команда под шефством Хави занимает третью строчку в испанском чемпионате. Матч между «Барселоной» и «Мальоркой» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.