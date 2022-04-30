Хави: «Траоре очень помог команде»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи относительно будущего полузащитника Адама Траоре, который выступает за каталонский клуб на правах аренды из английского «Вулверхэмптона».

«Я предпочитаю не говорить о следующем сезоне. Адама очень сильно нам помог, вне зависимости от того, что он играет не так уж много. Он отдал много ассистов, что очень важно для команды. Я очень доволен его игрой», – сказал Хави на своей пресс-конференции.

Напомним, что прошлой зимой у Адама Траоре была возможность пополнить ряды лондонского «Тоттенхэма», но в итоге футболист перешёл в аренду в «Барселону» без права выкупа.