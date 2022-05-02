«Барселона» потеряла одного из лидеров из-за травмы

Каталонская «Барселона» лишилась одного из своих лидеров – повреждение получил центральный защитник команды Херард Пике. 35-летний старожил «сине-гранатовых» травмировался по ходу вчерашней встречи с «Мальоркой» в рамках очередного тура чемпионата Испании.

Херард был вынужден покинуть поле в середине первого тайма, его заменил новичок команды Эрик Гарсия. О степени серьезности повреждения Пике пресс-служба сообщит после медицинского обследования.

Напомним, что матч завершился победой подопечных Хави Эрнандеса со счетом 2:1.