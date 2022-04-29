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Чемпионат Италии. Серия А

Педро Родригес: «Мне повезло играть в одной команде с Месси столько лет»

29 Апреля 2022 • 02:19 Комментировать
Специя
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Лацио
5.10 4.00 1.65
30.04 21:45

Испанский вингер «Лацио» Педро Родригес назвал команду мечты из футболистов, с которыми ему довелось поиграть.

Экс-игрок «Барселоны», «Челси» и «Ромы» отдельным словом выделил Лионеля Месси и тренера Хосепа Гвардиолу: «Мне повезло играть с Месси на протяжении стольких лет. Я всегда буду благодарен Гвардиоле за то, что он поверил в меня и позволил выиграть всё», – сказал Педро в интервью Lazio Style.

Из тех, кто никогда не выступал за «Барселону», в символическую сборную Педро попали только двое – нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле и экс-защитник «Челси» Джон Терри.

Среди наиболее великих футболистов, с которыми Педро хотелось поработать, 34-летний испанец выделил Пеле, Диего Марадону, Зинедина Зидана и Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Барселона Лионель Месси Хосеп Гвардиола Педро Родригес Чиро Иммобиле
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