Педро Родригес: «Мне повезло играть в одной команде с Месси столько лет»

Испанский вингер «Лацио» Педро Родригес назвал команду мечты из футболистов, с которыми ему довелось поиграть.

Экс-игрок «Барселоны», «Челси» и «Ромы» отдельным словом выделил Лионеля Месси и тренера Хосепа Гвардиолу: «Мне повезло играть с Месси на протяжении стольких лет. Я всегда буду благодарен Гвардиоле за то, что он поверил в меня и позволил выиграть всё», – сказал Педро в интервью Lazio Style.

Из тех, кто никогда не выступал за «Барселону», в символическую сборную Педро попали только двое – нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле и экс-защитник «Челси» Джон Терри.

Среди наиболее великих футболистов, с которыми Педро хотелось поработать, 34-летний испанец выделил Пеле, Диего Марадону, Зинедина Зидана и Криштиану Роналду.