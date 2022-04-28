Появились слухи о будущем Дибалы в «Барселоне»

Аргентинский нападающий Пауло Дибала покидает «Ювентус», но куда именно он собрался, пока что не сообщается. И потому слухи появляются самые разные. Самый свежий - это трансфер в «Барселону». Поводом для таких предположений стала встреча Пауло Дибалы с Дани Алвесом, в ходе которой они еще и обменялись футболками. Как водится, встреча быстро стала достоянием общественности благодаря социальным сетям - в том числе и последовавший обмен футболками.

Дибала и Алвес выступали вместе в составе туринского «Ювентуса» несколько лет тому назад, для Алвеса это было короткое приключение, Дибала же отдал туринскому клубу семь лет своей карьеры.