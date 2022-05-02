Френки де Йонг: Побеждать дома важнее всего

Голландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился с журналистами эмоциями после трудовой победы над «Мальоркой».

Де Йонг сказал, что каталонская команда прекрасно себя проявила, ведь она не стала зацикливаться на пропущенном мяче, а продолжила гнуть свою линию и в итоге добилась успеха. Голландский футболист отметил, что побеждать в родных стенах для «Барселоны» очень важно.

Напомним, что каталонский клуб обыграл «Мальорку» со счётом 2:1. На данный момент «сине-гранатовые» под руководством Хави Эрнандеса занимают вторую строчку в испанском чемпионате.