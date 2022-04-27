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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» вновь встретится с агентом Дембеле

27 Апреля 2022 • 20:32 Комментировать
Барселона
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Мальорка
1.35 5.20 8.50
01.05 22:00

В ближайшее время пройдёт очередная встреча представителей «Барселоны» с агентом Усмана Дембеле.

Прежние встречи проходили не слишком успешно, поскольку Мусса Сиссоко, представляющий интересы французского вингера, требует для своего клиента значительно более выгодные контрактные условия, чем предлагает «Барселона». Клуб в свою очередь пытается сделать всё, чтобы сохранить игрока, но просит поумерить финансовые аппетиты.

Новая встреча агента Дембеле с руководителями «Барселоны» пройдёт в самое ближайшее время, сообщает журналист-инсайдер Николо Скира.

Напомним, что на Усмана Дембеле также претендует «ПСЖ», с которым, по информации СМИ, у 24-летнего футболиста уже есть устная договорённость.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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