«Барселона» вновь встретится с агентом Дембеле

В ближайшее время пройдёт очередная встреча представителей «Барселоны» с агентом Усмана Дембеле.

Прежние встречи проходили не слишком успешно, поскольку Мусса Сиссоко, представляющий интересы французского вингера, требует для своего клиента значительно более выгодные контрактные условия, чем предлагает «Барселона». Клуб в свою очередь пытается сделать всё, чтобы сохранить игрока, но просит поумерить финансовые аппетиты.

Новая встреча агента Дембеле с руководителями «Барселоны» пройдёт в самое ближайшее время, сообщает журналист-инсайдер Николо Скира.

Напомним, что на Усмана Дембеле также претендует «ПСЖ», с которым, по информации СМИ, у 24-летнего футболиста уже есть устная договорённость.