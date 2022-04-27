Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Йонг не хочет покидать «Барселону»

27 Апреля 2022 • 14:42 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
1.35 5.20 8.50
01.05 22:00

Опорный полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг не намерен покидать «Камп Ноу» ближайшим летом. Согласно французскому журналиста Адриену Гренье, нидерландец откажется от предложений «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», так как хочет остаться в стане «сине-гранатовых».

По сведениям источника, Де Йонг хорошо чувствует себя в «Барселоне» и в следующем сезоне намерен доказать свою состоятельность главному тренеру Хави. Агент де Йонга на данный момент не ведёт никаких переговоров о потенциальном трансфере своего клиента.

Напомним, что Френки де Йонг перебрался в «Барселону» летом 2019 года из амстердамского «Аякса».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Апреля
14:42 · Испания. Ла Лига
Де Йонг не хочет покидать «Барселону»
13:57 · Испания. Ла Лига
Новый агент Асенсио обсудит с «Реалом» продление контракта
13:43 · Германия. Бундеслига
Йович хочет вернуться в Бундеслигу
13:35 · Испания. Ла Лига
«Барселона» возобновила интерес к Гримальдо
13:25 · Испания. Ла Лига
Хосе Энрике об успехах Эмери: «Иногда люди не понимают, что нужно терпение»
12:57 · Испания. Ла Лига
Бензема: «В Мадриде будет твориться нечто волшебное» 3
12:51 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Защита «Реала» ужасна, но Бензема тянет команду вверх» 1
12:45 · Англия. Премьер-лига
Джейми Реднапп: «Противостояние Коклена и Тьяго станет настоящей битвой»
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Реал» планируют начать переговоры с Погба
12:23 · Испания. Ла Лига
Анчелотти о пенальти Бенземы: «Он работал над этим на тренировках» 1
11:29 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: Холанн слишком дорогой для нас
11:27 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Остаться в «Барселоне» - это огромное счастье»
11:17 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» может подписать Френки де Йонга
11:16 · Англия. Премьер-лига
Коклен: «Эмери заслуживает большего доверия»
10:06 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на Асенсио
Все новости
Рекомендуем