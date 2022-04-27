Де Йонг не хочет покидать «Барселону»

Опорный полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг не намерен покидать «Камп Ноу» ближайшим летом. Согласно французскому журналиста Адриену Гренье, нидерландец откажется от предложений «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», так как хочет остаться в стане «сине-гранатовых».

По сведениям источника, Де Йонг хорошо чувствует себя в «Барселоне» и в следующем сезоне намерен доказать свою состоятельность главному тренеру Хави. Агент де Йонга на данный момент не ведёт никаких переговоров о потенциальном трансфере своего клиента.

Напомним, что Френки де Йонг перебрался в «Барселону» летом 2019 года из амстердамского «Аякса».