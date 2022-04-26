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Чемпионат Италии. Серия А

Пьянич может заменить Видаля в «Интере»

26 Апреля 2022 • 20:32 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
7.70 5.00 1.38
Через 23 ч. 5 мин.

Центральный полузащитник Миралем Пьянич может вернуться в итальянскую Серию А.

32-летний босниец проводит нынешний сезон в турецком «Бешикташе» на правах аренды из «Барселоны». Летом Пьянич вернётся в каталонский клуб, но с высокой вероятностью будет продан. По информации издания Mundo Deportivo, заинтересованность в подписании бывшего хавбека «Ювентуса» проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» рассматривают Пьянича как потенциальную замену Артуро Видалю.

Миралем Пьянич провёл 26 матчей во всех турнирах текущего сезона за «Бешикташ», отметившись 4 результативными передачами. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бешикташ Барселона Миралем Пьянич
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БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
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