Пьянич может заменить Видаля в «Интере»

Центральный полузащитник Миралем Пьянич может вернуться в итальянскую Серию А.

32-летний босниец проводит нынешний сезон в турецком «Бешикташе» на правах аренды из «Барселоны». Летом Пьянич вернётся в каталонский клуб, но с высокой вероятностью будет продан. По информации издания Mundo Deportivo, заинтересованность в подписании бывшего хавбека «Ювентуса» проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» рассматривают Пьянича как потенциальную замену Артуро Видалю.

Миралем Пьянич провёл 26 матчей во всех турнирах текущего сезона за «Бешикташ», отметившись 4 результативными передачами. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2024 года.