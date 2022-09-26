Мальдини: «Меньян - наш лучший защитник»

Несколько лет ворота «Милана» удачно защищал Джанлуиджи Доннарумма, но, не дождавшись победы в чемпионате Италии, летом 2021 года Доннарумма ушел в «ПСЖ». На его место был приглашен французский кипер Майк Меньян, который на удивление быстро адаптировался.

В прошлом сезоне «Милан» выиграл чемпионат Италии, и многие считают, что Меньян сыграл очень важную роль в этом успехе. Его нахваливает и спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини, очень довольный игрой француза.

- Меньян? Это современный вратарь. Он - наш лучший защитник, - цитирует слова Мальдини итальянское новостное агентство ITASportPress.