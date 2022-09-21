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Чемпионат Италии. Серия А

Леау отметил помощь Ибрагимовича в период адаптации в «Милане»

 
21 Сентября 2022 • 22:40 Комментировать
Эмполи
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Милан
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01.10 21:45

Форвард «Милана» Рафаэл Леау вспомнил период адаптации в итальянском топ-клубе, отдельно выделив персону ветерана команды Златана Ибрагимовича.

«В этот период моя семья, тренер Пьоли и Ибра, которых я держу рядом со мной каждый день, сыграли решающую роль. Златан — пример, он научил меня многому: как важно задавать вопросы, всегда оставаться сосредоточенным, даже вне поля», – приводит слова одного из лидеров «россонери» Outpump. Игрок рассказал, что после переезда из Франции испытывал сложности на протяжении двух лет, поскольку в Лилле жизнь была совершенно иной.

В текущем сезоне Леау отметился тремя забитыми мячами и шестью ассистами в восьми играх в рамках всех состязаний. По итогам прошлого розыгрыша Серии А форвард не только помог «Милану» выиграть золото, но и взял награду самого ценного игрока чемпионата.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Стефано Пьоли Рафаэл Леау
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