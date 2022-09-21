Калюлю назвал условие, при котором продлит контракт с «Миланом»

Защитник «Милана» Пьер Калюлю назвал условие, при котором продлит свой контракт с «россонери». Напомним, что нынешнее соглашение француза рассчитано до 2025 года.

«Если всё останется на своих местах: мы продолжим выигрывать титулы, а я продолжу выходить в старте – у меня будет большое желание продлить контракт с «Миланом». У нас есть время, чтобы обсудить детали», – цитирует Калюлю итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Калюлю в прошлом сезоне пробился в основной состав «Милана». Француз в связке с Фикайо Томори в нескольких матчах помогли «россонери» оставить ворота сухими, что позволило клубу по итогам сезона выиграть Скудетто.