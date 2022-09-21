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Чемпионат Италии. Серия А

Калюлю назвал условие, при котором продлит контракт с «Миланом»

 
21 Сентября 2022 • 10:17 Комментировать
Эмполи
...
Милан
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01.10 21:45

Защитник «Милана» Пьер Калюлю назвал условие, при котором продлит свой контракт с «россонери». Напомним, что нынешнее соглашение француза рассчитано до 2025 года.

«Если всё останется на своих местах: мы продолжим выигрывать титулы, а я продолжу выходить в старте – у меня будет большое желание продлить контракт с «Миланом». У нас есть время, чтобы обсудить детали», – цитирует Калюлю итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Калюлю в прошлом сезоне пробился в основной состав «Милана». Француз в связке с Фикайо Томори в нескольких матчах помогли «россонери» оставить ворота сухими, что позволило клубу по итогам сезона выиграть Скудетто.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Пьер Калюлю
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