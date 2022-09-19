Пиоли рассказал о том, почему заменил Калабрию в матче с «Наполи»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о травме, которую получил защитник команды Давиде Калабрия во вчерашнем матче против «Наполи», который «россонери» проиграли на «Сан-Сиро» 1:2. Калабрия был заменён на 46-й минуте, а вышедший на его место Серджино Дест чуть позже привёз пенальти, с которого неаполитанцы открыли счёт.

«Имела ли замена Калабрии ключевое влияние на результат? Нет, вы можете говорить всё, что хотите, но для меня это событие не повлияло на матч. Я заменил его из-за напряжения мышц», – сказал Пиоли на пресс-конференции.

В 6 матчах нового сезона Серии А Калабрия отметился одной результативной передачей.