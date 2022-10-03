«Милан» потерял ключевого защитника до конца года

Защитник «Милана» Давиде Калабрия получил повреждение в недавнем поединке чемпионата Италии против «Эмполи» (3:1). Как информирует Sky Sport Italia, из-за травмы подколенного сухожилия 25-летний игрок выбыл из строя до конца текущего года.

В нынешнем сезоне Серии А Давиде принял участие в семи встречах, в которых отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки.

После восьми туров «россонери» набрали 17 баллов и располагаются на четвертой позиции в таблице чемпионата Италии. «Милан» отстает от лидирующего «Наполи» на три пункта.