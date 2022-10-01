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Чемпионат Италии. Серия А

Калабрия получил новую травму в матче против «Эмполи»

01 Октября 2022 • 22:28 Комментировать
Эмполи
0:1
Милан
1 5.30 X 4.15 2 1.62
2-й тайм

В восьмом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» играет на выезде с «Эмполи», и матч складывается не лучшим образом для чемпиона Италии в смысле игровых потерь. Сперва травму получил бельгийский полузащитник Алексис Салемакерс, но беда, как известно, не приходит одна - в первом тайме Стефано Пиоли пришлось сделать еще одну вынужденную замену, после того, как надрыв задней мышцы бедра случился у только-только вернувшегося на поле Давида Калабрии. Он также был вынужден покинуть поле и пропустит очень важный игровой период в октябре.

Следить за событиями матча между «Эмполи» и «Миланом» в рамках итальянского чемпионата Серии А можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.

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ЭМПОЛИ МИЛАН
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окончен Наполи 3:1 Торино 0.00 0.00 0.00
окончен Интер Милан 1:2 Рома 2.15 3.55 3.60
Идет 81 минута Эмполи 0:1 Милан 5.30 4.15 1.62
02.10  13:30 Лацио ... Специя 1.41 5.00 7.60
02.10  16:00 Сассуоло ... Салернитана 2.02 3.70 3.65
02.10  16:00 Сампдория ... Монца 1.97 3.60 3.90
02.10  16:00 Лечче ... Кремонезе 2.18 3.45 3.40
02.10  19:00 Аталанта ... Фиорентина 2.00 3.65 3.80
02.10  21:45 Ювентус ... Болонья 1.53 4.40 6.40
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