Калабрия получил новую травму в матче против «Эмполи»

В восьмом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» играет на выезде с «Эмполи», и матч складывается не лучшим образом для чемпиона Италии в смысле игровых потерь. Сперва травму получил бельгийский полузащитник Алексис Салемакерс, но беда, как известно, не приходит одна - в первом тайме Стефано Пиоли пришлось сделать еще одну вынужденную замену, после того, как надрыв задней мышцы бедра случился у только-только вернувшегося на поле Давида Калабрии. Он также был вынужден покинуть поле и пропустит очень важный игровой период в октябре.

Следить за событиями матча между «Эмполи» и «Миланом» в рамках итальянского чемпионата Серии А можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.