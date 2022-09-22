Роналдиньо оценил результаты «Милана»

Бывший футболист «Милана» Роналдиньо оценил отличные результаты итальянского клуба в последнее время.

«Они переживают прекрасный момент после многих лет без побед. Теперь они готовы участвовать в крупных соревнованиях. Я думаю, что «Милан» наконец-то снова стал той командой, которой был», — приводит слова чемпиона мира – 2002 издание AS.

Напомним, что за «россонери» Роналдиньо выступал три года, выиграв предыдущее чемпионство «Милана» в 2011 году. Полузащитник провел в футболке итальянского гранда 76 матчей в рамках Серии А. В прошлом сезоне подопечные Стефано Пьоли вернули себе титул сильнейшей команды в Италии впервые за 11 лет.

