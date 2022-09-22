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Чемпионат Италии. Серия А

Роналдиньо оценил результаты «Милана»

 
22 Сентября 2022 • 10:27 Комментировать
Эмполи
...
Милан
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01.10 21:45

Бывший футболист «Милана» Роналдиньо оценил отличные результаты итальянского клуба в последнее время.

«Они переживают прекрасный момент после многих лет без побед. Теперь они готовы участвовать в крупных соревнованиях. Я думаю, что «Милан» наконец-то снова стал той командой, которой был», — приводит слова чемпиона мира – 2002 издание AS.

Напомним, что за «россонери» Роналдиньо выступал три года, выиграв предыдущее чемпионство «Милана» в 2011 году. Полузащитник провел в футболке итальянского гранда 76 матчей в рамках Серии А. В прошлом сезоне подопечные Стефано Пьоли вернули себе титул сильнейшей команды в Италии впервые за 11 лет. 
 

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Милан Роналдиньо Стефано Пиоли
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ЭМПОЛИ МИЛАН
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