«Милан» потерял Салемакерса надолго

В матче восьмого тура итальянского чемпионата «Милан» обыграл в гостевом матче «Эмполи», но победа далась подопечным Стефано Пиоли очень непросто - он был вынужден сделать две замены уже в первом тайме. Сперва травмировался Алексис Салемакерс, а затем из строя выбыл Давиде Калабрия.

И, если повреждение Калабрии не столь существенно, хотя и неприятно в преддверии очень напряженного октябрьского периода, то у Салемакерса достаточно серьезные проблемы.

Как сообщает официальный сайт «Милана», у него обнаружен частичный разрыв медиальной связки. Теперь бельгийскому футболисту предстоит долгая реабилитация по консервативной методике.