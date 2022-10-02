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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» потерял Салемакерса надолго

02 Октября 2022 • 18:41 Комментировать
Эмполи
1:3
Милан
окончен

В матче восьмого тура итальянского чемпионата «Милан» обыграл в гостевом матче «Эмполи», но победа далась подопечным Стефано Пиоли очень непросто - он был вынужден сделать две замены уже в первом тайме. Сперва травмировался Алексис Салемакерс, а затем из строя выбыл Давиде Калабрия.

И, если повреждение Калабрии не столь существенно, хотя и неприятно в преддверии очень напряженного октябрьского периода, то у Салемакерса достаточно серьезные проблемы.

Как сообщает официальный сайт «Милана», у него обнаружен частичный разрыв медиальной связки. Теперь бельгийскому футболисту предстоит долгая реабилитация по консервативной методике.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алексис Салемакерс
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