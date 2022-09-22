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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: В «Милане» я чувствую себя как дома

 
22 Сентября 2022 • 20:40 Комментировать
Эмполи
...
Милан
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01.10 21:45

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал продление контракта с клубом.

Пиоли в разговоре с журналистом Альфредо Педуллой сказал, что в «Милане» он чувствует себя как дома, в такие моменты человек не хочет больше думать о чем-то другом, нет беспокойства по поводу контракта и своего будущего.

После семи туров «Милан» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 14 набранных очков.

В матче восьмого тура Серии А «россонери» в гостях встретятся с «Эмполи», матч пройдет 1 октября, начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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ЭМПОЛИ МИЛАН
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