Пиоли: В «Милане» я чувствую себя как дома

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал продление контракта с клубом.

Пиоли в разговоре с журналистом Альфредо Педуллой сказал, что в «Милане» он чувствует себя как дома, в такие моменты человек не хочет больше думать о чем-то другом, нет беспокойства по поводу контракта и своего будущего.

После семи туров «Милан» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 14 набранных очков.

В матче восьмого тура Серии А «россонери» в гостях встретятся с «Эмполи», матч пройдет 1 октября, начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.