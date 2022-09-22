​Пиоли назвал цель «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о целях его команды.

«Мы стараемся ещё сильнее повысить свой уровень после прошлого сезона, но Серия А – хорошо сбалансированная лига. Команды подровнялись благодаря усилению, и мы хотим бороться за титул до конца.

Цель «Милана» - быть конкурентоспособным и выигрывать трофеи. Мы хотим продолжать прогрессировать, так как мы остаёмся молодой командой. При этом у нас есть уверенность, которая позволит нам стремиться к вершинам», - слова Пиоли с мероприятия Torneo Nereo Rocco приводит Football Italia.

Напомним, что «Милан» является действующим чемпионом Италии.