Пиоли: «С «Эмполи» будем осторожными»

Итальянский чемпион «Милан» потерпел в прошлом туре свое первое поражение в сезоне, уступив «Наполи», и теперь ему предстоит сразиться с «Эмполи». Наставник «Милана» Стефано Пиоли считает, что соперник сделает все возможное, чтобы осложнить жизнь его дружине.

- «Эмполи» - команда, которая пытается мешать играть. Нам придется действовать без Меньяна, который мог отдать хороший первый пас и начать острую атаку, но и Тэтэрушану хорошо играет ногами. Нам надо быть осторожными с «Эмполи», - цитирует слова Пиоли ITASportPress.

Матч между «Эмполи» и «Миланом» начнется в 21:45, следить за ним можно будет в формате онлайн-трансляции на нашем сайте.