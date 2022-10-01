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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «С «Эмполи» будем осторожными»

01 Октября 2022 • 06:23 Комментировать
Эмполи
...
Милан
1 5.60 X 4.15 2 1.60
Через 14 ч. 9 мин.

Итальянский чемпион «Милан» потерпел в прошлом туре свое первое поражение в сезоне, уступив «Наполи», и теперь ему предстоит сразиться с «Эмполи». Наставник «Милана» Стефано Пиоли считает, что соперник сделает все возможное, чтобы осложнить жизнь его дружине.

- «Эмполи» - команда, которая пытается мешать играть. Нам придется действовать без Меньяна, который мог отдать хороший первый пас и начать острую атаку, но и Тэтэрушану хорошо играет ногами. Нам надо быть осторожными с «Эмполи», - цитирует слова Пиоли ITASportPress.

Матч между «Эмполи» и «Миланом» начнется в 21:45, следить за ним можно будет в формате онлайн-трансляции на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Эмполи Стефано Пиоли
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ЭМПОЛИ МИЛАН
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01.10  16:00 Наполи ... Торино 1.63 4.10 5.40
01.10  19:00 Интер Милан ... Рома 1.91 3.85 3.90
01.10  21:45 Эмполи ... Милан 5.80 4.10 1.60
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