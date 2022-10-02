Пиоли: «С таким характером «Милану» не страшен никто»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли впечатлён качествами своей команды после успеха в матче с «Эмполи» (3:1).

Действующие чемпионы Италии едва не упустили победу, пропустив на 91-й минуте, однако вырвали три очка, забив на 93-й и 96-й.

«Отличная командная победа, что свойственно нынешнему «Милану». Игра проходила напряжённо. Мы должны были забивать раньше, но в итоге добились своего благодаря невероятному настрою. Было важно не оступиться после поражения от «Наполи».

Думаю, с таким характером для «Милана» нет ничего невозможного. Прошло почти три года с момента моего прихода, и сейчас у нас есть своя идентичность», – сказал Пиоли на послематчевой пресс-конференции.