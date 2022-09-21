Калюлю: «Пиоли каждый день говорит нам, что этот сезон будет ещё сложнее»

Защитник «Милана» Пьер Калюлю рассказал о том что, главный тренер клуба Стефано Пиоли призывает своих подопечных ещё усердней работать в новом сезоне. После первых 7 туров Серии А «россонери» идут на пятом месте в турнирной таблице.

«Стефано Пиоли каждый день говорит нам, что этот сезон будет ещё сложнее. Игру решат детали, но мы должны доказать, что не просто так являемся действующими чемпионами. Я убеждён, что чемпионская гонка будет продолжаться до самого конца. Мы хотим снова победить», – цитирует Калюлю La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в прошлом сезоне «Милан» выиграл первый Скудетто за последние 11 лет. Калюлю был основным защитником команды, играя в паре с Фикайо Томори.