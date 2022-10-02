«Эмполи» и «Милан» - лишь четвёртая игра в истории Серии А с тремя забитыми мячами в компенсированное время

В матче восьмого тура итальянской Серии А «Милан» обыграл в гостевом матче «Эмполи», но победа далась гранду в драматических обстоятельствах. «Милан» с трудом открыл счет, но затем, уже в добавленное арбитром время, «Эмполи» отыгрался. Но не успели фаны отшуметь, как вышедший на замену Балло-Туре забил, а затем точку поставил Рафаэл Леау, который забил уже третий гол в компенсированное арбитром время.

Это всего лишь четвертый матч в истории Серии А, в котором в добавленное арбитром время были забиты три мяча. Первые два произошли в 1997 году в матчах между «Перуджей» и «Реджаной», а затем «Болоньи» и «Наполи». Третий случай имел место 9 января 2016 года в игре между «Фиорентиной» и «Лацио».