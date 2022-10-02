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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» и «Милан» - лишь четвёртая игра в истории Серии А с тремя забитыми мячами в компенсированное время

02 Октября 2022 • 03:23 Комментировать
Эмполи
1:3
Милан
окончен

В матче восьмого тура итальянской Серии А «Милан» обыграл в гостевом матче «Эмполи», но победа далась гранду в драматических обстоятельствах. «Милан» с трудом открыл счет, но затем, уже в добавленное арбитром время, «Эмполи» отыгрался. Но не успели фаны отшуметь, как вышедший на замену Балло-Туре забил, а затем точку поставил Рафаэл Леау, который забил уже третий гол в компенсированное арбитром время.

Это всего лишь четвертый матч в истории Серии А, в котором в добавленное арбитром время были забиты три мяча. Первые два произошли в 1997 году в матчах между «Перуджей» и «Реджаной», а затем «Болоньи» и «Наполи». Третий случай имел место 9 января 2016 года в игре между «Фиорентиной» и «Лацио».

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окончен Эмполи 1:3 Милан 5.30 4.15 1.62
02.10  13:30 Лацио ... Специя 1.41 5.00 7.60
02.10  16:00 Сассуоло ... Салернитана 2.02 3.70 3.65
02.10  16:00 Сампдория ... Монца 1.97 3.60 3.90
02.10  16:00 Лечче ... Кремонезе 2.18 3.45 3.40
02.10  19:00 Аталанта ... Фиорентина 2.00 3.65 3.80
02.10  21:45 Ювентус ... Болонья 1.53 4.40 6.40
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