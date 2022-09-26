Мальдини признался, что «Милан» летом мог подписать Ботмана

Исполнительный директор «Милана» Паоло Мальдини признался, что итальянская команда летом могла подписать центрального защитника Свена Ботмана из «Лилля», но голландец в конечном итоге решил перебраться в «Ньюкасл».

«Этим летом мы пытались подписать Свена Ботмана, но потом он перешел в «Ньюкасл». Шарль де Кетеларе – выдающийся талант, мы не сомневаемся в нём. Дайте ему немного времени, но у него невероятный потенциал», – цитирует экс-капитана «россонери» Gazzetta Festival dello Sport.

Напомним, что «Милан» в прошлом сезоне выиграл Серию А. В нынешней кампании «россонери» идут на пятом месте после 7 туров с 14 очками в активе.