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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Пиоли - прирождённый лидер, который никогда не ищет оправданий»

27 Сентября 2022 • 02:55 Комментировать
Эмполи
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Милан
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01.10 21:45

Легендарный Паоло Мальдини высоко ценит нынешнего наставника клуба Стефано Пиоли, который принял клуб в 2019 году и, к изумлению многих, привел его к титулу чемпиона Италии, который не покорялся «Милану» с 2011 года. Мальдини считает, что за добродушной внешностью Пиоли скрывается очень сильный, волевой характер.

- Я играл с Пиоли в сборной до 21 года. У него особая харизма на поле, хотя в бытность игроком он не особо выделялся. В «Милане» он показал своим волевые, лидерские качества. Он никогда не ищет оправданий для себя, - цитирует слова Мальдини новостное агентство ITASportPress.

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Милан Паоло Мальдини
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ЭМПОЛИ МИЛАН
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