Мальдини: «Пиоли - прирождённый лидер, который никогда не ищет оправданий»

Легендарный Паоло Мальдини высоко ценит нынешнего наставника клуба Стефано Пиоли, который принял клуб в 2019 году и, к изумлению многих, привел его к титулу чемпиона Италии, который не покорялся «Милану» с 2011 года. Мальдини считает, что за добродушной внешностью Пиоли скрывается очень сильный, волевой характер.

- Я играл с Пиоли в сборной до 21 года. У него особая харизма на поле, хотя в бытность игроком он не особо выделялся. В «Милане» он показал своим волевые, лидерские качества. Он никогда не ищет оправданий для себя, - цитирует слова Мальдини новостное агентство ITASportPress.