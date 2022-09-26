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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Леау знает, что для него лучше остаться в «Милане»

 
26 Сентября 2022 • 02:24 Комментировать
Эмполи
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Милан
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01.10 21:45

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о ходе переговоров с Рафаэлом Леау о новом контракте.

Ранее Мальдини уже сообщал о намерении клуба заключить новый договор с португальским вингером, в подписании которого был заинтересован «Челси».

«Я чувствую, что у нас очень хорошие шансы договориться с Леау о новом контракте и продолжить наше сотрудничество, – цитирует знаменитого экс-защитника Gazzetta dello Sport. – Рафаэл осознаёт, что «Милан» – лучшее место для его карьерного роста», – заявил технический директор «россонери».

В нынешней кампании 23-летний игрок отметился тремя голами и шестью ассистами в восьми матчах за «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Рафаэл Леау
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ЭМПОЛИ МИЛАН
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