Мальдини: «Леау знает, что для него лучше остаться в «Милане»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о ходе переговоров с Рафаэлом Леау о новом контракте.

Ранее Мальдини уже сообщал о намерении клуба заключить новый договор с португальским вингером, в подписании которого был заинтересован «Челси».

«Я чувствую, что у нас очень хорошие шансы договориться с Леау о новом контракте и продолжить наше сотрудничество, – цитирует знаменитого экс-защитника Gazzetta dello Sport. – Рафаэл осознаёт, что «Милан» – лучшее место для его карьерного роста», – заявил технический директор «россонери».

В нынешней кампании 23-летний игрок отметился тремя голами и шестью ассистами в восьми матчах за «Милан».