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Чемпионат Италии. Серия А

Калюлю: «Серию А недооценивают, здесь уже давно не играют в стиле «катеначчо»

 
21 Сентября 2022 • 11:29 Комментировать
Эмполи
...
Милан
1 5.80 X 4.15 2 1.55
01.10 21:45

Защитник «Милана» Пьер Калюлю считает, что итальянскую Серию А недооценивают в Европе. Француз допускает, что у людей образовалось устаревшее представление об этом чемпионате.

«Серию А недооценивают. В той же Франции считают, что в этом чемпионате все играют в стиле «катеначчо», но это уже давно не так. Каждая команда сильно прессингует, а в техническом плане лига находится на очень высоком уровне. За один сезон бывает 6-7 сложных матчей против прямых конкурентов», – цитирует Калюлю La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Калюлю перешёл в «Милан» из «Бордо» летом 2020 года. Контракт француза с «россонери» действует до 2025 года.

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Милан Пьер Калюлю
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