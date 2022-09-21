Калюлю: «Серию А недооценивают, здесь уже давно не играют в стиле «катеначчо»

Защитник «Милана» Пьер Калюлю считает, что итальянскую Серию А недооценивают в Европе. Француз допускает, что у людей образовалось устаревшее представление об этом чемпионате.

«Серию А недооценивают. В той же Франции считают, что в этом чемпионате все играют в стиле «катеначчо», но это уже давно не так. Каждая команда сильно прессингует, а в техническом плане лига находится на очень высоком уровне. За один сезон бывает 6-7 сложных матчей против прямых конкурентов», – цитирует Калюлю La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Калюлю перешёл в «Милан» из «Бордо» летом 2020 года. Контракт француза с «россонери» действует до 2025 года.