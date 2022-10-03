Тонали: «Повязка капитана - большая честь»

В субботу «Милан» обыграл «Эмполи», а Сандро Тонали впервые примерил повязку капитана - он получил ее от замененного на 73-й минуте датчанина Симона Кьяера. Он рассказал о том, что почувствовал в этот момент. «Милан», напомним, вырвал победу в добавленное время - всего лишь в четвертый раз в истории чемпионата Италии были забиты три мяча в компенсированное время.

- Мы проиграли матч с «Наполи», и сейчас было важно выиграть. Повязка капитана? Это очень сильные эмоции, честь, я счастлив. Жаль, конечно, что это стало следствием травм... Сочувствую Симону, Алексу и Давиде, - цитирует Тонали итальянское новостное агентство ITASportPress.