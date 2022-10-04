Леау: «Чувствую, что являюсь ценным ресурсом для «Милана»

Один из лидеров «Милана» Рафаэл Леау поделился мнением о своей роли в составе «россонери».

«Сегодня я чувствую, что являюсь ценным ресурсом для клуба, на поле я могу помочь своим товарищам по команде», — приводит слова португальского футболиста издание Goal. Также игрок вспомнил о том, как решился на переезд в новый для себя чемпионат.

Напомним, что в составе «Милана» Леау выступает с 2019 гола. В футболке «россонери» 23-летний форвард выиграл первый за 11 лет чемпионский титул для клуба. Вклад Рафаэла в это золото было оценено наградой лучшего футболиста сезона в итальянской Серии А.

В текущем розыгрыше чемпионата Леау сделал восемь результативных действий в семи играх.

