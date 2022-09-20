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Чемпионат Италии. Серия А

Тео Эрнандес может пропустить матчи с «Челси» и «Ювентусом»

 
20 Сентября 2022 • 14:59 Комментировать
Эмполи
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Милан
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01.10 21:45

Защитник «Милана» Тео Эрнандес рискует пропустить матчи своей команды против лондонского «Челси» и туринского «Ювентуса». По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, француз получил растяжение приводящей мышцы, из-за чего футболист может пропустить более трёх недель.

Ранее Эрнандес из-за травмы не поехал в расположение сборной Франции. Вместо защитника «Милана» главный тренер Дидье Дешам вызвал Люка Диня из бирмингемской «Астон Виллы».

После 7 туров Серии А «Милан» идёт на 5 месте в турнирной таблице.  Что касается Лиги чемпионов, «россонери» возглавляют свою группу, где играют «Челси», «Зальцбург» и «Динамо» Загреб.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тео Эрнандес
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