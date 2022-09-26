Саутгейт не включил Томори в заявку на матч с Германией, игрок вернулся в расположение «Милана»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не стал включать центрального защитника Фикайо Томори в заявку на матч Лиги наций с Германией. Издание The Telegraph подтверждает, что футболист уже вернулся в расположение «Милана».

Таким образом Томори не провёл ни одной игровой минуты во время международной паузы. Напомним, Фикайо является основным футболистом «Милана» с 2021 года и в прошлом сезоне выиграл с командой чемпионат Италии, проведя 18 сухих матчей.

Сборная Англии уже вылетела из своей группы в Лиге наций. В прошлом туре подопечные Саутгейта проиграли сборной Италии на «Сан-Сиро» со счётом 0:1.