Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Саутгейт не включил Томори в заявку на матч с Германией, игрок вернулся в расположение «Милана»

26 Сентября 2022 • 15:02 Комментировать
Эмполи
...
Милан
1 5.60 X 4.10 2 1.60
01.10 21:45

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не стал включать центрального защитника Фикайо Томори в заявку на матч Лиги наций с Германией. Издание The Telegraph подтверждает, что футболист уже вернулся в расположение «Милана».

Таким образом Томори не провёл ни одной игровой минуты во время международной паузы. Напомним, Фикайо является основным футболистом «Милана» с 2021 года и в прошлом сезоне выиграл с командой чемпионат Италии, проведя 18 сухих матчей.

Сборная Англии уже вылетела из своей группы в Лиге наций. В прошлом туре подопечные Саутгейта проиграли сборной Италии на «Сан-Сиро» со счётом 0:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Англии Гарет Саутгейт Фикайо Томори
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭМПОЛИ МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
16:33 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» начал переговоры по Пулишичу слухи
15:37 · Англия. Премьер-лига
Джеймс: «Лучший матч прошлого сезона? Когда мы разгромили «Ювентус» 4:0»
15:25 · Германия. Бундеслига
​«Баварии» не нужен Влахович
15:02 · Италия. Серия А
Саутгейт не включил Томори в заявку на матч с Германией, игрок вернулся в расположение «Милана»
14:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» не будет продлевать контракты с Сандро и Куадрадо
12:12 · Италия. Серия А
Кокорин охарактеризовал девушек, которые сами покупают себе Iphone
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может сделать предложение по Влаховичу зимой
11:56 · Италия. Серия А
«ПСЖ» нацелился на игрока «Милана»
11:36 · Италия. Серия А
Новичок «Рубина» – о Гасперини: «непростой человек»
11:27 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» отказался подписывать Канте
11:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет купить защитника «ПСЖ» 1
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «МЮ» сохраняют интерес к Дюмфрису
10:50 · Италия. Серия А
«ПСЖ» в январе предложит 30 миллионов евро за Шкриньяра
10:43 · Италия. Серия А
Брозович пропустит оба матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов
10:29 · Англия. Премьер-лига
Мальдини признался, что «Милан» летом мог подписать Ботмана
Все новости
Рекомендуем