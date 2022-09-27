«Милан» ведёт переговоры с Леау по поводу нового контракта

«Милан» работает над тем, чтобы продлить контракт со своим нападающим Рафаэлем Леау, на которого претендуют «Челси» и «Манчестер Сити». По информации от Football Italia, «россонери» хотят поскорее подписать с игроком новое соглашение, ведь его действующий договор рассчитан до 2024 года. Это означает, что следующим летом Леау может быть доступен на трансферном рынке по скидке.

Напомним, что в контракте Леау прописана сумма отступных, которая составляет 100 миллионов евро. «Челси» пытался воспользоваться этим пунктом летом, но в последние дни трансферного окна эта опция не действовала.

Леау в новом сезоне отметился за «Милан» тремя голами и тремя ассистами в чемпионате.