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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, какую зарплату «Милан» предложил Леау

28 Сентября 2022 • 21:20 Комментировать
Эмполи
...
Милан
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01.10 21:45

«Милан» всеми силами пытается заключить новое долгосрочное соглашение с Рафаэлом Леау.

В августе руководство «россонери» отказалось продавать португальца в «Челси», но представители Английской премьер-лиги сохраняют интерес к 23-летнему вингеру и готовы вернуться к переговорам в будущем. Как стало известно Tuttosport, «Милан» согласился удовлетворить запросы Леау по зарплате – порядка 7 млн евро в год, из которых 1 млн составят различные бонусы.

В нынешнем сезоне Рафаэл Леау принял участие в восьми матчах во всех соревнованиях, записав себе в актив три забитых мяча и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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