Стало известно, какую зарплату «Милан» предложил Леау

«Милан» всеми силами пытается заключить новое долгосрочное соглашение с Рафаэлом Леау.

В августе руководство «россонери» отказалось продавать португальца в «Челси», но представители Английской премьер-лиги сохраняют интерес к 23-летнему вингеру и готовы вернуться к переговорам в будущем. Как стало известно Tuttosport, «Милан» согласился удовлетворить запросы Леау по зарплате – порядка 7 млн евро в год, из которых 1 млн составят различные бонусы.

В нынешнем сезоне Рафаэл Леау принял участие в восьми матчах во всех соревнованиях, записав себе в актив три забитых мяча и шесть результативных передач.