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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Мы хотели быть непобедимыми»

 
19 Сентября 2022 • 09:32 Комментировать
Эмполи
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Милан
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01.10 21:45

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение своей команды в матче 7 тура Серии А против «Наполи». Напомним, «россонери» уступили неаполитанцам на «Сан-Сиро» 1:2, после чего команда Лучано Спаллетти возглавила турнирную таблицу чемпионата.

«Есть разочарование. Когда так играешь, нельзя проигрывать. Мы хотели быть непобедимыми. Наш недостаток в том, что мы забили только один гол, хотя должны были забить больше», – сказал Пиоли на пресс-конференции.

Свой первый матч после международной паузы «Милан» проведёт в Серии А на выезде против «Эмполи». Поединок состоится 1 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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ЭМПОЛИ МИЛАН
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