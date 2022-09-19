Пиоли: «Мы хотели быть непобедимыми»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение своей команды в матче 7 тура Серии А против «Наполи». Напомним, «россонери» уступили неаполитанцам на «Сан-Сиро» 1:2, после чего команда Лучано Спаллетти возглавила турнирную таблицу чемпионата.

«Есть разочарование. Когда так играешь, нельзя проигрывать. Мы хотели быть непобедимыми. Наш недостаток в том, что мы забили только один гол, хотя должны были забить больше», – сказал Пиоли на пресс-конференции.

Свой первый матч после международной паузы «Милан» проведёт в Серии А на выезде против «Эмполи». Поединок состоится 1 октября.