Пиоли: «Де Кетеларе очень трудолюбив, я доволен им»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли отметил профессионализм полузащитника Шарля де Кетеларе.

21-летний бельгиец вышел в стартовом составе в проходящем в эти минуты матче с «Эмполи», и перед игрой Пиоли рассказал о готовности хавбека.

«Шарль – очень умный и трудолюбивый парень. Кроме того, он решителен и спокоен, и это самое главное для профессионала. Мы знаем, что должно пройти время, прежде чем он полностью освоится, но я уже сейчас очень доволен его игрой и отношением к делу», – заявил итальянский специалист.

Шарль де Кетеларе перебрался в «Милан» в августе из «Брюгге» за 32 млн евро. В девяти матчах за «россонери» игрок отметился одной результативной передачей.