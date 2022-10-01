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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Де Кетеларе очень трудолюбив, я доволен им»

01 Октября 2022 • 21:57 Комментировать
Эмполи
0:0
Милан
1 5.30 X 4.15 2 1.62
1-й тайм

Наставник «Милана» Стефано Пиоли отметил профессионализм полузащитника Шарля де Кетеларе.

21-летний бельгиец вышел в стартовом составе в проходящем в эти минуты матче с «Эмполи», и перед игрой Пиоли рассказал о готовности хавбека.

«Шарль – очень умный и трудолюбивый парень. Кроме того, он решителен и спокоен, и это самое главное для профессионала. Мы знаем, что должно пройти время, прежде чем он полностью освоится, но я уже сейчас очень доволен его игрой и отношением к делу», – заявил итальянский специалист.

Шарль де Кетеларе перебрался в «Милан» в августе из «Брюгге» за 32 млн евро. В девяти матчах за «россонери» игрок отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Шарль де Кетеларе
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ЭМПОЛИ МИЛАН
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