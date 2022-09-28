Дида: «Меньян – один из лучших в мире»

Бывший голкипер «Милана» Дида, ныне занимающий должность наставника вратарей, оценил уровень Майка Меньяна.

«Думаю, прямо сейчас Меньян входит в число шести или десяти лучших вратарей в мире. Он постоянно совершенствуется, – цитирует бразильца Football Italia. – Я научил его тому, чему когда-то научился сам. Играть в «Милане» – огромная ответственность. Когда он только пришёл, ему не хватало базовых технических основ, но он становится лучше с каждым днём», – заявил Дида.

Майк Меньян перешёл в «Милан» из французского «Лилля» летом 2021 года. Сумма трансфера составила порядка 14 млн евро. 27-летний страж ворот получил травму в недавнем матче за сборную Франции против Дании.