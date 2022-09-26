Мальдини: «Моя фамилия связана с «Миланом» с 50-х годов»

Паоло Мальдини - настоящая легенда «Милана», он выиграл 26 трофеев за всю свою карьеру с клубом, из которых семь скудетто и пять побед в Кубке чемпионов\Лиге чемпионов. 647 матчей в карьере, и все сыграни в двух лишь цветах - черный и красный. Мальдини заявил, что чувствует себя гарантией для болельщиков клуба.

- Я чувствую себя гарантией для тифози клуба. Ведь моя фамилия связана с «Миланом» с 50-х годов, - напомнил Мальдини, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Паоло Мальдини выступал за «Милан» с 1984 по 2009 год, а ранее цвета клуба защищал его отец Чезаре.