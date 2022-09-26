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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Моя фамилия связана с «Миланом» с 50-х годов»

26 Сентября 2022 • 21:22 Комментировать
Эмполи
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Милан
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01.10 21:45

Паоло Мальдини - настоящая легенда «Милана», он выиграл 26 трофеев за всю свою карьеру с клубом, из которых семь скудетто и пять побед в Кубке чемпионов\Лиге чемпионов. 647 матчей в карьере, и все сыграни в двух лишь цветах - черный и красный. Мальдини заявил, что чувствует себя гарантией для болельщиков клуба.

- Я чувствую себя гарантией для тифози клуба. Ведь моя фамилия связана с «Миланом» с 50-х годов, - напомнил Мальдини, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Паоло Мальдини выступал за «Милан» с 1984 по 2009 год, а ранее цвета клуба защищал его отец Чезаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини
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