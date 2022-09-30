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Чемпионат Италии. Серия А

Владелец «Милана»: «Бренд клуба недостаточно монетизирован»

30 Сентября 2022 • 10:26 Комментировать
Эмполи
...
Милан
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01.10 21:45

Владелец «Милана» Джерри Кардинале высказался о проблемах бренда сильнейшей команды Италии прошлого сезона.

«Милан» — это спящий гигант. Если вы посмотрите на положение бренда в европейском футболе, то он один из самых больших. Однако этот бренд недостаточно монетизирован», — цитирует слова бизнесмена Sempre Milan. По словам Кардинале, между клубами Английской премьер-лиги и Серии А существует пропасть в вопросе доходов от реализации прав на трансляции, что негативно сказывается на всём чемпионате.

Компания Кардинале с 1 июня 2022 владеет 99,93% акций «россонери». По итогам прошедшего розыгрыша Серии А «Милан» выиграл первое за 11 лет «скудетто».
 

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Милан Джерри Кардинале
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