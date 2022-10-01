«Милан» объявил состав на матч с «Эмполи»

В восьмом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет на выезде с «Эмполи», и накануне игры наставник клуба Стефано Пиоли представил стартовый состав своей команды. В него вернулся Рафаэл Леау, который отбыл дисквалификацию после красной карточки в матче шестого тура против «Сампдории». Он выйдет на поле в стартовом составе.

«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Кьяер, Томори, Балло-Туре, Беннасер, Тонали, Салемакерс, де Кетеларе, Леау, Жиру.

Следить за событиями матча между «Эмполи» и «Миланом» в рамках итальянского чемпионата Серии А можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.