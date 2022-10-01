«Милан» вырвал победу в гостях у «Эмполи»

В восьмом туре Серии А «Милан» играл против самой закрытой команды турнира, «Эмполи». Несмотря на этот статус, аутсайдер искал счастья у чужих ворот и в концовке едва не реализовал выход один на один. Чемпионы были острее. Рафаэл Леау расстреливал ворота, но попал в голкипера. Алексис Салемакерс мог открыть счет, но не попал в створ. Оливье Жиру направил мяч в перекладину, а на 81-й минуте Леау выкатил мяч под убойный удар вышедшему на замену Анте Ребичу - 1:0. В компенсированное время Недим Байрами со штрафного сравнял счет. «Россонери» не сдались в такой ситуации и ответили голами Фоде Балло-Туре и Рафаэла Леау - 3:1.

«Милан» с 17 очками в активе вышел на второе место с отставанием от «Наполи» в одну победу.

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