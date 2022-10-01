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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» вырвал победу в гостях у «Эмполи»

01 Октября 2022 • 23:45 Комментировать
Эмполи
1:3
Милан
окончен

В восьмом туре Серии А «Милан» играл против самой закрытой команды турнира, «Эмполи». Несмотря на этот статус, аутсайдер искал счастья у чужих ворот и в концовке едва не реализовал выход один на один. Чемпионы были острее. Рафаэл Леау расстреливал ворота, но попал в голкипера. Алексис Салемакерс мог открыть счет, но не попал в створ. Оливье Жиру направил мяч в перекладину, а на 81-й минуте Леау выкатил мяч под убойный удар вышедшему на замену Анте Ребичу - 1:0. В компенсированное время Недим Байрами со штрафного сравнял счет. «Россонери» не сдались в такой ситуации и ответили голами Фоде Балло-Туре и Рафаэла Леау - 3:1.

«Милан» с 17 очками в активе вышел на второе место с отставанием от «Наполи» в одну победу.

Протокол игры  
Эмполи1:3Милан
  79'Ребич Анте (0:1)
(1:1) Байрами Недим 90' 90'Балло-Туре Фоде (1:2)
  90' Леау Рафаэл (1:3)
Викарио ГульельмоСтоянович ПетарДе Винтер Кони  56'Луперто Себастьяно  61'Паризи ФабьяноХаас Николас  26' 82' (Дестро Маттиа ( 82') Грасси Альберто 45' (Марин Рэзван ( 45') Хендерсон Лиам 58' (Бандинелли Филиппо ( 58') Пьяца Марко 58' (Байрами Недим ( 58') Ламмерс СэмСатриано Мартин 82' (Камбьяги Николо ( 82')
Запасные: Дельи Инноченти ДуччоВалюкевич СебастьянЭбюэхи ТайроннФаццини ЯкопоКакаче ЛибератоПеризан СамуэлеЭконг ЭммануэльУйкани СамирГуарино ГабриэльБальданци Томмазо
Татарушану ЧиприанКалабрия Давиде 39' (Калюлю Пьер ( 39') Кьяер Симон  24' 72' (Дест Серджино ( 72') Томори ФикайоБалло-Туре ФодеБеннасер Исмаэль  90'Тонали СандроСалемакерс Алексис 33' (Крунич Раде ( 33') Де Кетеларе Шарль 73' (Ребич Анте ( 73') Леау РафаэлЖиру Оливье 73' (Диас Браим ( 73')
Запасные: Тиау МаликБакайоко ТьемуэГаббия МаттеоВранкс АстерЛазетич МаркоПобега ТоммазоАдли ЯсинЮнгдал АндреасМиранте Антонио
01 октября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

Видео

0:1. Гол Анте Ребича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Анте Ребича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Недима Байрами (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Недима Байрами (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Фоде Балло-Туре (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Фоде Балло-Туре (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:3. Гол Рафаэля Леау (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:3. Гол Рафаэля Леау (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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окончен Интер Милан 1:2 Рома 2.15 3.55 3.60
окончен Эмполи 1:3 Милан 5.30 4.15 1.62
02.10  13:30 Лацио ... Специя 1.41 5.00 7.60
02.10  16:00 Сассуоло ... Салернитана 2.02 3.70 3.65
02.10  16:00 Сампдория ... Монца 1.97 3.60 3.90
02.10  16:00 Лечче ... Кремонезе 2.18 3.45 3.40
02.10  19:00 Аталанта ... Фиорентина 2.00 3.65 3.80
02.10  21:45 Ювентус ... Болонья 1.53 4.40 6.40
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