«Милан» вырвал победу в гостях у «Эмполи»

В восьмом туре Серии А «Милан» играл против самой закрытой команды турнира, «Эмполи». Несмотря на этот статус, аутсайдер искал счастья у чужих ворот и в концовке едва не реализовал выход один на один. Чемпионы были острее. Рафаэл Леау расстреливал ворота, но попал в голкипера. Алексис Салемакерс мог открыть счет, но не попал в створ. Оливье Жиру направил мяч в перекладину, а на 81-й минуте Леау выкатил мяч под убойный удар вышедшему на замену Анте Ребичу - 1:0. В компенсированное время Недим Байрами со штрафного сравнял счет. «Россонери» не сдались в такой ситуации и ответили голами Фоде Балло-Туре и Рафаэла Леау - 3:1.
«Милан» с 17 очками в активе вышел на второе место с отставанием от «Наполи» в одну победу.
Протокол игры
|79'Ребич Анте (0:1)
|(1:1) Байрами Недим 90'
|90'Балло-Туре Фоде (1:2)
|90' Леау Рафаэл (1:3)
Викарио Гульельмо•Стоянович Петар•Де Винтер Кони• 56'Луперто Себастьяно• 61'Паризи Фабьяно•Хаас Николас 26'82' (Дестро Маттиа (82') •Грасси Альберто45' (Марин Рэзван (45') •Хендерсон Лиам58' (Бандинелли Филиппо (58') •Пьяца Марко58' (Байрами Недим (58') •Ламмерс Сэм•Сатриано Мартин82' (Камбьяги Николо (82')
Татарушану Чиприан•Калабрия Давиде39' (Калюлю Пьер (39') •Кьяер Симон 24'72' (Дест Серджино (72') •Томори Фикайо•Балло-Туре Фоде•Беннасер Исмаэль• 90'Тонали Сандро•Салемакерс Алексис33' (Крунич Раде (33') •Де Кетеларе Шарль73' (Ребич Анте (73') •Леау Рафаэл•Жиру Оливье73' (Диас Браим (73')
01 октября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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