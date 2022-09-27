Мальдини высоко ценит де Кетеларе

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высоко ценит летнее приобретение клуба - бельгийского полузащитника Шарля де Кетеларе, который перебрался в Милан из «Брюгге», став самым дорогим приобретением за всю эпоху Стефано Пиоли, возглавившего клуб в 2019 году. Мальдини видит большой потенциал в де Кетеларе:

- Де Кетеларе? У него есть потенциал и время для роста. Это игрок большой перспективы, - цитирует Мальдини итальянское новостное агентство ITASportPress.

Свой следующий матч «Милан» проведет в гостях против «Эмполи» в рамках восьмого тура итальянского чемпионата Серии А.