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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри покидал матч с «Монцей» в сопровождении полиции

 
20 Сентября 2022 • 10:37 Комментировать
Монца
1:0
Ювентус
окончен

Слабые результаты «Ювентуса» вынуждают главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри покидать стадион в сопровождении полицейских.

После сенсационно проигранного матча «Монце» наставнику пришлось возвращаться к своему автомобилю с усиленной охраной. Полицейских со специалистом заметили журналисты телеканала Dello Sport. Отметим, что клуб из пригорода Милана одержал свою первую победу за семь туров именно во встрече «Ювентусом».

«Старая синьора» набрала всего десять очков и занимает лишь восьмую строчку в таблице итальянской Серии А. Тем не менее руководство «бьянконери» заявило, что готово дать Аллегри время до ЧМ-2022, однако эти слова были сказаны до последнего поражения на выходных.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Монца
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